Налоговая рассказала, как будет искать тайные трудовые отношения самозанятых с бизнесом

По данным ФНС, около половины людей, ставших самозанятыми, не показывали дохода до того, как перешли на новый режим, а значит, сейчас они вышли из тени. Тем не менее, нередки случаи, когда работодатели заставляют становиться самозанятым ради экономии на налогах – по специальному налоговому режиму все отчисления составляют 4-6% от сделки. Сегодня в ходе вебинара «Налог на профессиональный доход» начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев рассказал, как налоговая распознает скрытые трудовые отношения.

Во-первых, ФНС обязательно заинтересуется, если самозанятый регулярно получает платежи на одни и те же суммы от одной и той же компании, тем более если поступлений из других источников нет. Но налоговая будет смотреть также и на косвенные признаки. По словам Мальцева, инспекторы обратят внимание, если группа людей в статусе самозанятых оказывали услуги одной компании, а затем эти же люди начали оказывать аналогичные услуги другой компании, такие прецеденты уже есть, и налоговая здесь работает вместе с трудовой инспекцией. И, конечно, не останутся без внимания случаи, когда сотрудник как самозанятый получает оплату своих услуг от предприятия, с которым раньше работал в рамках Трудового кодекса. Тем более если такие выплаты – весь или почти весь доход самозанятого.

Напомним, в законодательстве прописан запрет на перевод компанией своих сотрудников в режим самозанятых, бывший сотрудник может оказывать услуги экс-работодателю только через два года после прекращения трудовых отношений. Тем не менее, работодатели ищут способы «оптимизации» за счет перевода сотрудников на новый налоговый режим. «В начале эксперимента было 2 тысячи самозанятых на всю страну, народ не велся, все ж умные, знают, что крокодильи зубы у государства. И вдруг 250 тысяч. Как же так? А очень просто. Бизнес сказал многим своим штатным работникам: как-то будет веселее, если страховые отчисления за вас мы платить не будем, так что если хотите остаться на этой работе, то идите самозанятыми. Совместное давление государства, подкрепленное прессингом бизнеса, иногда дает результаты на рынке труда», – комментировала ранее доктор географических наук и экономист Наталья Зубаревич.

Кроме того, эксперты отмечали, что самозанятыми в большинстве случаев могут стать не те, кого государство призывает выйти из тени и платить хоть какие-то налоги, а ИП, которые тоже могут на этом сэкономить. Если исключить из статистики Москву и Московскую область, то в регионах около половины самозанятых это ИП – анализировал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

А «Новый День» узнал от самих самозанятых и их заказчиков еще об одном выгодном варианте сотрудничества: предприятия регистрируют самозанятыми тех, кто раньше не числился ни в штате, ни на договорах подряда. Аргументы за и против экспериментального налогового режима читайте в обзоре «Нового Дня».

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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