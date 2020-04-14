ФНС: половина самозанятых в прошлом году официально не имели дохода

В России самозанятыми стали 590 тысяч человек. Ежедневно к новой системе налогообложения подключается еще около 2-2,5 тысячи граждан.

При этом у половины самозанятых в прошлом году не было никакого официального дохода – ни зарплаты, ни прибыли от предпринимательской деятельности. Это говорит о том, что представители малого и микробизнеса выходят из тени. «Несмотря на тяжелую ситуацию в стране и спад экономической активности мы видим, что достаточно активно самозанятые регистрируются», – сообщил сегодня начальник Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев в ходе вебинара «Налог на профессиональный доход» на площадке «Такском».

По его словам, за все время эксперимента по налоговому режиму самозанятые зарегистрировали доход в 72 млрд рублей. Средний чек составляет около тысячи рублей. При этом значительная доля самозанятых – это таксисты, у которых чеки обычно 200-300 рублей.

В эксперименте с самозанятыми участвуют 23 региона страны, как отметил Мальцев, с 1 июля все остальные регионы смогут самостоятельно решать вопрос о введении на своей территории налога на профессиональный доход.

«Новый День» ранее подготовил подробную инструкцию как стать самозанятым, какие в этом есть плюсы и минусы.

Екатеринбург, Москва, Светлана Загороднева

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