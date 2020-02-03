(Не) стать самозанятым. Реальные истории

С начала 2020 года в Свердловской области у всех, кто работает на себя, появилась возможность оформиться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход. В первый месяц зарегистрировались три тысячи человек. Мы поговорили с теми, кто решил стать самозанятым и с теми, кто отказался от этой идеи. Аргументы за и против – в нашем материале.

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