В Свердловской области за год должно появиться 30 тысяч самозанятых

Свердловская область попала в число 19 регионов, где со следующего года будет введен налог для самозанятых. Предполагается, что за год оформятся 30 тысяч человек. Реалистичность такого плана вызывает сомнения у заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна.

Сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге он рассказал, что Министерство экономики и развития РФ планирует, что к 2024 году в России будет зарегистрировано 2 млн 400 тысяч самозанятых. Для Свердловской области установили планку сначала в 55 тысяч, но затем проанализировали опыт четырех регионов, где специальный налоговый режим уже действует, и буквально пару недель назад планку Среднему Уралу повысили – до 67,6 тысячи человек. В 2020 году 30 тысяч самозанятых должны официально заявить о себе. «Мне кажется, показатель завышен. 15 тысяч для первого года было бы более реально», – оценил чиновник.

С начала этого года самозанятые платили налоги в Москве, Московской области, Калужской области в Татарстане. По данным Копеляна, более половины всех самозанятых в этих регионах, если не считать столицу, – это ИП, которые решили сменить налоговый режим на более простой. У налоговиков другие показатели. По словам начальника отдела налогообложения юрлиц свердловского УФНС Юлии Смирнягиной, большая часть самозанятых – это те, кто вышел из тени, а «переписавшихся» индивидуальных предпринимателей не очень много. Как оказалось, Копелян, в отличие от налоговой, при подведении итогов не учитывал Москву: он отметил, что намеренно считал только регионы, так как они для нашей области более показательны, чем столица.

Напомним, самозанятыми могут стать физлица, которые не имеют наемных рабочих и работодателей, ИП также могут официально оформиться в этом качестве, если у них нет специального налогового режима. Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре – для регистрации необходимо будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Делать отчисления нужно ежемесячно, не позднее 25-го числа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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