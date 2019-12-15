Путин расширил эксперимент с самозанятыми еще на 19 регионов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах, помимо Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана.

Согласно документу, с 1 января 2020 года в эксперимент будут включены Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре – для регистрации необходимо будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Делать отчисления нужно ежемесячно не позднее 25-го числа.

Поправки в закон о самозанятых были приняты Госдумой 5 декабря и одобрены Советом Федерации 11 декабря.

Напомним, эксперимент в четырех регионах – Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане – действует с 1 января 2019 года. По данным ФНС, в этих регионах зарегистрировались в качестве самозанятых 260 тысяч человек. Половина из них ранее никак не декларировала свои доходы, то есть находились полностью в теневом секторе.

В ноябре первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что налог на самозанятых будет распространен на всю территорию России с 1 июля 2020 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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