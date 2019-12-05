«Дебилизация общества»: голосование по закону о самозанятых неприятно удивило спикера Госдумы

Сегодня нижняя палата российского парламента в третьем, окончательном чтении приняла закон о распространении эксперимента с самозанятыми еще на 19 регионов России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», за инициативу депутатов и сенаторов проголосовало всего 296 парламентариев – идея не встретила единогласной поддержки даже во фракции «Единая Россия».

Как заявил один из авторов законопроекта, глава думского бюджетного комитета Андрей Макаров, речь идет о распространении эксперимента на регионы-доноры и субъекты, имеющие в своем составе города-миллионники. «Это закон не для регионов, он не о деньгах, это закон для людей, которые хотели бы выйти из тени», – подчеркнул он, отметив, что при принятии первого закона была создана «уникальная фокус-группа в 10 тысяч человек».

При этом возмущение Макарова вызвало предложение депутат Госдумы от КПРФ Николая Харитонова, высказанное в начале пленарного заседания, о расширении эксперимента на 9 из 11 дальневосточных территорий, которые «готовы хоть сейчас».

«Больше всего предлагают расширить на другие субъекты те депутаты, кто категорически выступал против этого закона как в прошлом году, так и сейчас», – с негодованием заявил Макаров и уличил коллег в передергивании. – Я не говорил, что индивидуальные предприниматели переходят в самозанятые. Я сказал другое – есть недобросовестные работодатели, которые не хотят платить в ПФР 30%, и они переводят людей [в самозанятые]. Нам надо создать механизм против недобросовестных работодателей, чтобы защитить людей, которых сегодня лишают пенсии, а все остальное – это демагогия».

Депутат от «Единой России» Айрат Фаррахов с думской трибуны заявил, что «ЕР» законопроект поддерживает, и даже рассказал об огромном количестве татарстанцев, которые традиционно пекут чак-чак – и сейчас у них появилась возможность законно его реализовать. Однако как показало голосование, Фаррахов поторопился с заявлениями от имени всех «единороссов»: часть из них не стала нажимать кнопку «за».

Думская оппозиция ожидаемо высказалась против «макаровского закона». «ЛДПР воздержится от голосования», – сообщил представитель фракции Ярослав Нилов. «Мы видим, как деградирует рынок труда, когда работодатели понуждают работников менять статус на самозанятых», – пояснил он, подчеркнув, что с введением этого налогового режима в сферу перевозок такси возник настоящий всплеск аварийности.

«Это закон о дебилизации общества», – заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев. Он отметил, что сами авторы законопроекта ранее говорили о 30 млн россиян, которые не работают и не платят налоги, и 4 млн безработных. «Это половина всего населения трудоспособного возраста! – подчеркнул он. – Смертность предприятий сегодня в 3 раза превышает их рождаемость, это официальная статистика. Увольняются врачи и учителя. Мы выгоняем самозанятых, это половина трудоспособного населения, и чем они заняты? Это таксисты, няни, продавцы, даже если человек работает в соцсетях, это тот же самый землекоп, но с компьютером, так как он ничего не изобретет. И вот эти люди, которые работали на токарных станках, теряют свои навыки и свою квалификацию, они перестанут быть специалистами. Они не изобретут космическую энергетику и порох. Они занимаются случайными заработками и не смогут работать в высоких технологиях».

«А кто будет выполнять указы президента? Таксисты и охранники? – поинтересовался Арефьев. – Они этого не станут делать. Этот закон не помощник нам в развитии страны».

Фракция «Справедливая Россия» поддерживать законопроект также отказалась. «Это что за эксперименты такие, вам недостаточно четырех округов? Продлите его, подведите итоги, не экспериментируйте на всей стране, – потребовал Олег Нилов. – Особенно после пенсионной реформы! То вы агитировали за пенсионную реформу, якобы рабочих мест рук не хватает, то вдруг начали на полном серьезе обсуждать четырехдневную рабочую неделю». Нилов предложил вместо введения особого налогового режима просто освободить от всех выплат самозанятых граждан, и выдавать им кредиты с нулевой ставкой для развития бизнеса. «Мы вышли на подготовку к очередным выборам. Вот такие эксперименты точно не приведут к победе партию власти», – констатировал парламентарий.

Законопроект в третьем чтении поддержало 296 депутатов, 15 голосовали против, воздержались четверо. При этом утром в зале зарегистрировалось более 400 парламентариев. Итоги голосования, похоже, неприятно удивили спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Всего 296 депутатов. Даже не вся «Единая Россия» поддержала», – отметил он.

Принятый Госдумой закон теперь поступит в Совет Федерации, а затем – на подпись президенту РФ. Согласно документу, эксперимент со специальным налоговым режимом с 1 января к эксперименту подключатся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯНАО и Башкирия.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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