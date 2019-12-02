«По ночам я немного шью»: в Госдуме «с огоньком» обсудили поправки в закон о самозанятых

Депутаты Госдумы отказались распространить эксперимент с самозанятыми на все регионы, в которых есть города с населением выше 1 млн человек. Кроме того, как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании бюджетного комитета нижней палаты российского парламента была отвергнуты поправки, вносящие изменения в условия проведения эксперимента.

Законопроект, расширяющий действие эксперимента с сегодняшних четырех территорий еще на 19 регионов уже прошел в Госдуме первое чтение. Ко второму парламентарии предложили ввести такой режим налогообложения во всех регионах, где есть города-миллионники. В частности, депутат от «ЕР» Татьяна Костенко хотела бы вписать в законопроект Краснодарский край, от которого она и была избрана. Правительство эту идею не поддержало – как и автор нового проекта, глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров.

«В Краснодаре проживает 918 тысяч, – обратил внимание Макаров. – Я, конечно, понимаю, что на 100 тысяч население могло увеличиться, но эту аномалию, наверное, надо будет объяснять специалистам в области демографии». Автор резонансного закона о самозанятых, который в качестве эксперимента вступил в действие в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях, подчеркнул, что итоги будут подведены только по прошествии года – пока же рано говорить о расширении инициативы на всю страну.

При этом Макаров вновь предложил правительству РФ отменить странные цифры, которые были направлены в регионы министерством экономического развития РФ. «Очень многие регионы – это видно из писем глав регионов – связывают вступление в эксперимент с теми цифрами, которые им доведены Минэком по количеству самозанятых, – отметил Макаров. – Мы уже не раз отмечали, что эти цифры были взяты не знаю с какого потолка, причем еще до начала эксперимента. Эти цифры должны быть отменены».

«Если надо дождаться подведения итогов эксперимента, тогда непонятно, почему эти регионы на данном этапе выбраны? – поинтересовался депутат от «Справедливой России» Олег Николаев. – Может быть, тогда надо все отложить?» «Ваша фракция вообще голосовала против этого закона», – напомнил Макаров о позиции «эсеров».

«Не голосовала», – возразил Николаев. «Вообще не голосовала? А мы-то слушали в выступлениях...» – удивился Макаров. «Не надо слушать, надо читать стенограмму», – парировал «эсер». «А, не надо слушать, что говорит фракция? Хорошо», – съязвил в ответ Макаров. Как выяснилось, «эсеры» предложили исключить из видов деятельности, которыми могут заниматься самозанятые, производство маркируемых товаров – в частности, это касается швейной продукции и обуви.

«А кто вам сказал, что швейная продукция и обувь будет подлежать маркировке?» – вновь удивился Макаров. «Ну, пока никто...» – ответил Николаев.

«У правительства действительно есть такие планы? – поинтересовался глава комитета у представителя правительства в Госдуме, заместителя министра финансов РФ Ильи Трунина, и продолжал под смех в зале – Понимаете, по ночам я немного шью. Вы, конечно, ничего не боитесь, потому что вы не шьете. А вот я по ночам шью, и поэтому я волнуюсь. Давайте послушаем правительство. Действительно ли будет такая работа подлежать маркировке? Есть такие планы у правительства?».

Трунин не смог четко ответить на этот вопрос, однако пояснил, что вся проблема с продажей маркируемых товаров состоит в обязательном использовании контрольно-кассовой техники – а ее использовать вполне может и самозанятый. «Мне кажется, это все равно не предмет рассмотрения закона», – осторожно отметил он.

В итоге поправка «эсеров» была отклонена. «Мы не меняем условия эксперимента. Мы обещали людям, что мы 10 лет условия менять не будем, – подытожил Макаров. – Мы хотим создать больший массив, чтобы можно было проанализировать, как работает закон, выявить какие-то дополнительные риски. Мы двигаемся в этой логике. У нас [рассматривается] закон о расширении эксперимента, а не об изменении его условий».

Напомним, согласно тексту проекта закона, с 1 января 2020 года к эксперименту подключатся Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, ЯНАО и Башкирия.

Закон о самозанятых вступил в силу 1 января 2019 года – эксперимент начался в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. По данным ФНС, на конец октября количество таких налогоплательщиков в четырех регионах составило 260 тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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