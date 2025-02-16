Госдума может принять закон о запрете вейпов в весеннюю сессию

Законопроект о запрете вейпов в России могут рассмотреть в Госдуме в весеннюю сессию. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

По его словам, инициатива подготовлена, сейчас она находится в проработке. «Вместе с правительством идет диалог… Мы очень рассчитываем на то, что мы ее сможем рассмотреть и принять в эту сессию», – цитирует депутата ТАСС.

Напомним, в январе спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов и жидкостей для них и рассмотреть соответствующий законопроект до конца текущей сессии.

Позже Метелев сообщил, что парламентарии подготовили пакет законопроектов о запрете на производство и ввоз в Россию вейпов и другой никотиносодержащей продукции.

Напомним, Совет Федерации в январе утвердил законы о высоких штрафах – до 2 млн рублей – за продажу детям вейпов, табака и кальянов, а также потенциально опасных для их жизни и здоровья товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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