Госдума одобрила эксперимент с самозанятыми еще в 19 регионах

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах, помимо Москвы, Московской и Калужской областей и Татарстана.

В частности, в эксперимент будут включены с 1 января 2020 года Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

Как отмечается в официальном сообщении Госдумы, для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юрлицам или ИП – 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре – для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

По данным ФНС, количество таких налогоплательщиков в четырех регионах составило 260 тысяч человек. Половина из них ранее никак не декларировали свои доходы, то есть находились полностью в теневом секторе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.11.19

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