В Госдуме раскрыли суть политики Набиуллиной: Центробанк снова шантажирует правительство РФ

Центральный банк РФ во главе с Эльвирой Набиуллиной шантажирует правительство, вынуждая его отказаться от поддержки экономического роста. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов.

Политик обратил внимание, что в декабре удалось вынудить Банк России отказаться от очередного повышения ключевой ставки, что, как признают и в самом ЦБ, позитивно сказалось и на финансовых рынках, и на экономике в целом.

«Хороший результат, но только не для ЦБ. Там постарались, чтобы бизнес загнулся, и многое удалось. Сложнее всего предприятиям инвестиционного ядра экономики, тем, кто определяет наш технологический суверенитет. Правительство реагирует на это, поддерживая производство, что категорически не устраивает команду Набиуллиной», – заявил Миронов, слова которого цитирует его пресс-служба.

Как отметил лидер «эсеров», в февральском докладе Банка России утверждается, что «выбора между продолжением быстрого роста экономики, сопровождаемого высокой инфляцией, с одной стороны, и торможением экономики и дезинфляцией, с другой стороны, на самом деле нет».

«Перевожу на русский: инфляция растет, пока растет экономика, а стоит затормозить, начнется обратный процесс. Это наглая ложь. Все вокруг дорожает прежде всего из-за роста тарифов монополистов. Никакой дезинфляции повышение ставки не повлечет, а вот экономика встанет. По факту Набиуллина ставит правительству ультиматум: прекратить поддержку бизнеса, либо при растущей ставке нагрузка на бюджет вырастет до критического уровня. Мы предлагаем другой вариант: снизить ставку для начала на 5%, дать вздохнуть производителю и бюджету и наконец заняться истинными виновниками инфляции – спекулянтами и монополистами», – подчеркнул Миронов.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка ЦБ составляет 21% годовых. Решение об её уровне будет приниматься на заседании совета директоров Центробанка 14 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

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