По факту Банк России поддержал западные санкции – депутат Госдумы

Центробанк РФ фактически присоединился к западным санкциям против России, поддерживая ключевую ставку на рекордно высоком уровне, которая негативно сказывается на отечественной экономике. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг сегодня в нижней палате парламента.

«Сегодня, к сожалению, по факту Центральный банк присоединился к тем санкциям, которые обложили Российскую Федерацию. Мы считаем, что это неправильно», – констатировал он.

Депутат обратил внимание, что в настоящее время высокая ключевая ставка ЦБ автоматически повышает стоимость заемных оборотных средств для промышленных предприятий, в том числе выпускающих авиатехнику, транспортные средства и высокотехнологичную продукцию, что негативно сказывается на производственном процессе и приводит её удорожанию.

«То есть, с одной стороны, нас обложили санкциями, а, с другой стороны, эта повышенная ключевая ставка не даёт нашим промышленным предприятиям восполнять выпавшие товары и услуги», – пояснил Гартунг.

По его словам, в такой ситуации виноват не только Центральный банк, но и финансово-экономический блок правительства РФ, который не отреагировал на эти вызовы, как это было в 2022 году, когда после резкого повышения ключевой ставки до 20% было подписано постановление о поддержке стратегических компаний. «Почему-то сейчас такой реакции правительства нет», – с сожалением отметил парламентарий.

В этой связи Гартунг подчеркнул, что Госдума должна взять свою часть ответственности и обладать правом влияния на решения Центробанка.

Напомним, в нижней палате парламента подготовлен законопроект об обязательном согласовании изменения ключевой ставки ЦБ с Госдумой.

В настоящее время ключевая ставка составляет 21% годовых. Решение об её уровне будет приниматься на заседании совета директоров Центробанка 14 февраля.

Москва, Светлана Антонова

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