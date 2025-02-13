Госдума хочет поставить под свой контроль рост ставки Центробанка

В Госдуме разработали законопроект об обязательном согласовании изменения ключевой ставки Банка России с нижней палатой российского парламента. Ожидается, что документ будет внесен на рассмотрение парламентариев 13 февраля. Его авторами выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду», пишут «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на повышение стабильности и предсказуемости денежно-кредитной политики РФ.

«В современных экономических условиях резкие изменения ключевой процентной ставки Банком России могут создавать существенное давление на денежно-кредитную систему, вызывая шоковые эффекты для экономики. Это особенно заметно в таких секторах, как малый и средний бизнес, ипотечное кредитование и потребительский рынок, которые наиболее чувствительны к изменениям стоимости заимствований», – отмечается в документе.

По мнению авторов проекта закона, предлагаемая им инициатива «создаст дополнительный механизм подотчетности за действиями Банка России в целях учета мнений различных групп участников экономической системы». При этом согласование ставки, т.е. одобрение со стороны Госдумы, «будет необходимо только для значительных изменений, превышающих установленный порог», при этом сохранится «принцип самостоятельности Банка России в реализации денежно-кредитных полномочий», указывают парламентарии.

Один из авторов документа, лидер франкции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов пояснил, что инициатива депутатов вызвана действиями Центробанка по повышению ставки, которые привели к скачку инфляции и торможению роста экономики. По его словам, законопроект предусматривает два условия, при которых изменение ключевой ставки ЦБ должно быть согласовано с Госдумой и оформлено постановлением палаты: если ставка повышается более чем на 100 базисных пунктов либо когда ее рост превышает полуторное значение инфляции за предыдущий год.

Напомним, ЦБ в декабре 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ставке состоится 14 февраля.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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