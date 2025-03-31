«Это неконституционно»: кабмин РФ отклонил идею ограничить полномочия ЦБ

Правительство России подготовило отрицательные отзывы на законопроекты, инициированные депутатами Госдумы и предлагающие ограничить полномочия Банка России и расширить основания для увольнения главы ЦБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы. В кабмине отметили, что реализация этих предложений «создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность» Центробанка и нарушит «принцип его независимости».

Близкий к кабмину источник подтвердил изданию содержание отзывов. Он заявил, что правительство действует в координации с ЦБ в части снижения инфляции и повышения устойчивости экономики и «очень ценит высокую экспертность» председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Оба законопроекта были внесены в Госдуму в конце 2024 года. Среди авторов одного из них – глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Документ предлагает наделить группу депутатов численностью не менее одной пятой от всех депутатов Госдумы правом направлять в адрес президента РФ обращение о целесообразности досрочного освобождения от должности главы ЦБ.

Кабмин счел инициативу не соответствующей Конституции России, согласно которой, наоборот, президент предоставляет Госдуме кандидатуру для назначения на должность главы ЦБ, а также ставит перед Госдумой вопрос об освобождении от должности председателя ЦБ. Реализация этого законопроекта «создаст риск возникновения необоснованного вмешательства в деятельность» ЦБ и нарушит «принцип его независимости», – подчеркнули в правительстве.

Второй законопроект был подготовлен группой депутатов от КПРФ. Он предлагает предоставить Госдуме право утверждать и отклонять основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) и обязать ЦБ вносить обновленную редакцию в двухнедельный срок в случае отклонения. Кроме того, в КПРФ предложили отнести к поводам для освобождения главы ЦБ от должности отклонение от целей ДКП или непринятие мер по обеспечению устойчивости рубля, а также повторное отклонение Госдумой основных направлений ДКП.

Кабмин в своем отзыве указал, что и эта инициатива не соответствует Конституции, а процедура подготовки ДКП уже предусматривает ее предварительное обсуждение на заседаниях рабочей группы с участием депутатов. В правительственном отзыве также отмечается, что реализация данных положений наделит Госдуму функцией управления основными направлениями ДКП и размоет ответственность за ее реализацию. В документе подчеркивается, что предлагаемые основания для увольнения главы ЦБ имеют оценочный характер и не отвечают критерию независимости Банка России.

Ранее сообщалось, что в Госдуме разработали законопроект об обязательном согласовании изменения ключевой ставки Банка России с нижней палатой российского парламента. Его авторами выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия – За правду». В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он направлен на повышение стабильности и предсказуемости денежно-кредитной политики РФ.

Позднее в российском парламенте вновь заявили о готовности поставить вопрос о необходимости отставки главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Как пояснил первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, нынешняя денежно-кредитная политика не выдерживает критики и ведет страну в тупик.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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