Госдума согласилась увеличить отпуск для полицейских-ветеранов боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью 15 суток сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий.

Согласно документу, право на дополнительный отпуск могут получить все сотрудники органов внутренних дел, которые проходили службу в условиях военного положения и вооруженного конфликта, участвовали в контртеррористических операциях и имеют статус ветерана боевых действий.

Как пояснили в Госдуме, такая льгота уже действует в отношении военнослужащих, имеющих статус ветерана, и будет справедливым распространить ее и на полицейских, которые наравне с военнослужащими, выполняют задачи в ходе специальной военной операции.

Москва, Светлана Антонова

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