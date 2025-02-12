В Госдуме выступили за скорейшее закрытие Ельцин-центра

Фракция КПРФ в Госдуме выступила за скорейшее закрытие Ельцин-центра. Как заявил депутат Госдумы Владимир Исаков, подобные организации являются центром русофобии, что недопустимо особенно в условиях специальной военной операции.

По его словам, сейчас идеологический фронт не менее важен. «Такое явление вообще таких центров – русофобских, антисоветских, скроенных по лучшим лекалам Сороса, – просто отравляют молодые души. Это фактически антигосударственная пропаганда, антипатриотическая пропаганда. Таких центров быть не должно. Мы не против – пусть это будет центр патриотизма, пусть это будет центр новой российской истории, но в той форме, в которой он сейчас, такой центр работать больше не может», – подчеркнул Исаков, выступая сегодня на брифинге в нижней палате парламента.

«Кто-то нас может обвинить в том, что мы политическим реваншизмом занимаемся, но любые социологические опросы показывают, что Борис Николаевич Ельцин наравне, наверное, с Михаилом Сергеевичем Горбачёвым – граждане больше всего им дают негативную оценку, считают их одними из самых неудачных правителей в истории России», – констатировал парламентарий.

Москва, Светлана Антонова

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