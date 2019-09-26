«Потрясающие результаты»: в России рекордно выросло число самозанятых

В России 200 тысяч жителей «экспериментальных» регионов зарегистрировались в качестве самозанятых. Об это, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Фаррахов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

В ходе обсуждения отчета главы Пенсионного фонда РФ об исполнении бюджета за 2018 год, Фаррахов заявил, что в стране нужно создать более комфортные способы оплаты «для формирования пенсионных прав тех, кто не подлежит обязательному пенсионному страхованию».

Парламентарий напомнил, что ранее Государственная дума приняла пакет законов о налоге на профессиональный доход – так называемый налог для самозанятых. «В четырех субъектах он реализовывается и показывает потрясающие результаты, – отметил Фаррахов. – На прошлой неделе 200-тысячный самозанятый зарегистрировался».

Как сообщал «Новый День», эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых 1 января 2019 года начался в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. По информации ФНС, за пять месяцев с момента начала эксперимента в четырех регионах зарегистрировались в качестве самозанятых более 106 тысяч физических лиц.

Ранее правительство РФ одобрило идею более раннего получения негосударственных пенсий – с 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.09.19

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