В России хотят ограничить список профессий для самозанятых

Министерство финансов предлагает четко прописать в законе, кем могут работать самозанятые. По мнению главы Минфина Антона Силуанова, сейчас предприятия идут на обман, нанимая самозанятых, чтобы сэкономить на налогах.

Эксперимент по регистрации самзанятых прошел удачно. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить его на все регионы с 2020 года. По ее словам в России в качестве самозанятых уже зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

«Предложение, на мой взгляд, наиболее оптимально следующее – дать возможность субъектам РФ использовать этот механизм, он себя неплохо зарекомендовал, хотя там есть риски, потому что целый ряд предприятий теперь нанимают своих работников уже не как сотрудников предприятий, а как самозанятых», – заявил Силуанов, добавив, что знает о таких случаях. Глава Минфина предложил четко определить список профессий, где такие системы могут работать.

Эксперимент по регистрации самозанятых, работающих по упрощенному налоговому режиму, стартовал с 1 января 2019 года в четырех регионах России – Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Самозанятые, оказывающие услуги физлицам, платят налог в размере 4%, юрлицам – 6%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.19

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