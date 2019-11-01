Глава Минфина назвал дату введения налога на самозанятых по всей России

Налог на самозанятых будет распространен на всю территорию России с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. Он отметил, что по итогам 2019 года Минфин изучит опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработает «систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», передает пресс-служба министерства.

Как сообщили в Минфине, налоговый режим для самозанятых пользуется популярностью, об этом свидетельствуют предварительные итоги эксперимента по введению налога на профессиональный доход. «Зарегистрировалось уже более 240 тыс. человек», – отметили в министерстве.

Напомним, что эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых 1 января 2019 года стартовал в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он предусматривает налоговую ставку 4% от выручки для самозанятых, которые оказывают услуги физическим лицам, и 6% – для оказывающих услуги юрлицам и ИП. Для уплаты налогов необходимо скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог».

С 1 января 2020 года пилотный проект распространится еще на 19 регионов – Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Башкирию. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином. Сейчас проект поправок в закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» находится на стадии проведения независимой антикоррупционной экспертизы.

Ранее глава Минфина заявил, что эксперимент по регистрации самозанятых себя неплохо зарекомендовал, однако необходимо четко прописать в законе, кем могут работать самозанятые. Дело в том, что предприятия идут на обман, нанимая самозанятых, чтобы сэкономить на налогах, пояснил Силуанов.

Выступая в конце октября в Госдуме, министр финансов заявил, что налоговая служба с 2020 года намерена активизировать проверки предприятий, которые перевели своих работников на режим самозанятости.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.11.19

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