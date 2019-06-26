Пилотный проект по налогу для самозанятых хотят расширить за счет Крыма, Севастополя и еще 11 регионов

Минфин России предлагает расширить пилотный проект по налогообложению самозанятых с 1 января 2020 года за счет вовлечения в него регионов с высоким числом работников в неформальном секторе экономики. Речь идет о 13 субъектах Федерации, в основном на юге страны. В их числе значатся Крым и Севастополь. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект ответа Минфина на запрос правительства РФ о будущем эксперимента по налогу для самозанятых.

В документе указаны следующие регионы с высоким уровнем показателя занятых в сером секторе экономики по версии Росстата: Чечня (63,9%), Дагестан (55%), Ингушетия (49,2%), Кабардино-Балкария (41,3%), Северная Осетия (37%), Крым (34,8%), Алтай (34%), Севастополь (32%), Тыва (26,9%), Забайкальский край (22,9%), а также ряд территорий Крайнего Севера. Все эти регионы могут включить в эксперимент по налогообложению самозанятых.

В пресс-службе Минфина подтвердили, что в настоящее время прорабатываются предложения о расширении с 2020 года перечня регионов-участников эксперимента по налогу для самозанятых. При этом в ведомстве заявили, что говорить о конкретных расчетах пока преждевременно.

Напомним, что закон о налогах для самозанятых был принят Госдумой в ноябре прошлого года. Согласно документу, тем, кто работает с физлицами, налоговая ставка установлена на уровне 4%, а для тех, кто работает с юрлицами и ИП – 6%. Для уплаты налогов необходимо скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Эксперимент по введению специального налогового режима для самозанятых 1 января 2019 года стартовал в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится до 2029 года. По информации ФНС, за пять месяцев с момента начала эксперимента в четырех регионах зарегистрировались в качестве самозанятых более 106 тысяч физических лиц.

Тем временем, как отмечает издание, в Минфин и ФНС поступают обращения от жителей регионов, не участвующих в эксперименте, а также от местных властей, с просьбой включить их в пилотный проект по самозанятым. Такие просьбы поступили от властей Псковской, Липецкой и Кемеровской областей, Республики Коми. Эксперты полагают, что власти регионов через участие в эксперименте рассчитывают пополнить региональные бюджеты.

Напомним, в конце апреля руководитель управления Федеральной налоговой службы по Крыму Роман Наздрачев заявлял, что в 2020 году в Крыму могут ввести налог на профессиональный доход. Он допустил, что со следующего года он будет введен на всей территории РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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