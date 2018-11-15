Госдума утвердила налог для самозанятых: регионам прочат новые дыры в бюджетах

Сегодня нижняя палата российского парламента окончательно одобрила введение налога для самозанятых россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ был принят большинством голосов, соавторами которого выступили депутаты-«единороссы» и сенаторы. Думская оппозиция голосовать за новый налог отказалась.

Комментируя заявление соавтора документов депутата Андрея Макарова о том, что «этот закон нужен людям», «эсер» Олег Шеин отметил, что «мы не видим тех самых людей, которым нужно принятие этого закона». «Ни я, никто из людей, присутствующих в этом зале не получал наверное ни одного письма от населения, с просьбой принять такой закон. Когда речь идет о том, что он нужен людям, возникает вопрос – каким людям он нужен и где эти люди работают?» – отметил он.

Депутат подчеркнул, что не видит мотивов у самозанятых выходить из тени. «Зато мы видим риски перетока индивидуальных предпринимателей в данную опцию, и это предполагает выпадение доходов у местных бюджетов. Эти риски не просчитаны», – заявил Шеин, подчеркнув, что фракция «Справедливая Россия» не будет голосовать за законопроект с непросчитанными рисками – так же, как не голосовала за пенсионную реформу. «Это не по нашей части, это по части других коллег», – не преминул он вставить шпильку парламентскому большинству в лице «Единой России».

Шеина поддержал его коллега из ЛДПР Ярослав Нилов, который также заявил, что его фракция воздержится от голосования за пакет законопроектов. «Сегодня мы видим, как реагирует общество на любые изменения, связанные с увеличением налогов, а пенсионная реформа обострила это восприятие», – подчеркнул он.

Депутат пояснил, что нововведение не приведет к тем результатам, на которые рассчитывают его инициаторы. «Например, водитель работает по гражданско-правовым отношениям, его работодатель направляет взносы в ПФР. А теперь водитель по просьбе работодателя приобретет статус самозанятого, и в ПФР средства поступать не будут, – объяснил он. – И сложно представить еще, чтобы в этих четырех регионах няни и домработницы приходили к тем, кто их услугами пользуется, со смартфонами – и еще просили бы какие-то чеки».

КПРФ также отказалась поддерживать введение нового налога. Депутат Вера Ганзя обратила внимание, что по Конституции именно государство обязано предоставить гражданину право на труд. Если же это право предоставлено так, что гражданин не может им воспользоваться, то «виновных надо искать в другом месте, а не накладывать на него дополнительные обязательства».

«Не думаю, чтоб в Москве, Калуге и Татарстане сильно обрадовались новому налогу, – отметила она. – Нужны альтернативные варианты». Ганзя напомнила о планах по созданию в стране 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, пояснив, что когда эти места будут созданы – самозанятые пойдут туда работать, и вопроса об их легализации просто не будет стоять.

«Единая Россия» традиционно заявила, что поддержит введение нового налога. При этом депутат Надежда Максимова, в отличие от соавтора законопроекта, своего коллеги по фракции Андрея Макарова, акцентировала внимание не на помощи людям в легализации бизнеса, а на том, что все они обязаны платить налоги, иначе их ждет уголовная ответственность. «Самозанятые – это те, кто не хочет иметь работодателя, а хочет работать самостоятельно», – подчеркнула Максимова.

«Только 52 млн человек платят налог сами или через работодателя, – сообщила депутат. – А остальные 30 млн – что, вообще не имеют источника дохода? Наверное, больше половины имеют. Этот закон будет способствовать тому, что у нас наконец появятся ответственные налогоплательщики», – разъяснила Максимова суть намерения авторов нового закона.

В итоге пакет законопроектов был принят большинством голосов – его поддержало чуть больше 300 депутатов.

Напомним, закон будет действовать на территории четырех субъектов РФ: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налог должен составить 4% для сделок с физическими лицами и 6% – с юридическими. При этом предполагается, что из 4% налога для самозанятых 1,5% должно зачисляться в Фонд обязательного медицинского страхования, остальная сумма поступит в местный бюджет.

Москва, Татьяна Дорофеева

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