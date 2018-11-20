«Нечего надеяться на государство»: неработающих хотят заставить позаботиться о будущей пенсии

В России неработающих граждан трудоспособного возраста хотят обязать платить за себя страховые взносы в социальные фонды – пенсионный, ОМС и социального страхования. Тем самым в Госдуме намерены заставить россиян, не имеющих постоянной рботы, платить за медицинскую страховку и позаботиться о будущей пенсии. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже готовы, сообщил их разработчик – член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Сейчас за трудоустроенных россиян страховые взносы платит работодатель: 22% в Пенсионный фонд, 5,1% – в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% – в Фонд соцстраха. Они дают право на бесплатное получение медицинской помощи, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет.

Парламентарий отметил, что примерно 18 млн граждан трудоспособного возраста не имеют официальной работы и соответственно не платят взносы, а социальные гарантии получают в полном объеме.

«По данным Счетной палаты, только в территориальные Фонды обязательного медицинского страхования регионы перечисляют за неработающее население от 600 до 650 млрд рублей. А социальную пенсию по достижению пенсионного возраста данная категория граждан получает за счет взносов работающего населения, – отметил Вострецов (цитата по «Российской газете»). – При этом, находясь в трудоспособном возрасте, незанятые граждане не участвуют в финансировании солидарной пенсионной системы».

Депутат счел такое положение дел несправедливым и предложил обязать неработающих россиян самостоятельно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования. По его мнению, взносы могут рассчитываться исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Только по предварительным оценкам, подчеркнул Вострецов, это ежегодно может принести в бюджеты фондов более 734 млрд рублей. Депутат добавил: если гражданин откажется платить взносы, то его будут штрафовать, как при уклонении от уплаты налогов.

При этом парламентарий подчеркнул, что речь идет исключительно о трудоспособных гражданах, которые формально нигде не работают. Он уточнил, что данный закон не будет распространятся на получателей пособия по безработице, социальной пенсии и пенсии по старости, а также на лиц, находящихся на иждивении, – инвалидов, несовершеннолетних граждан, студентов.

Ряд экспертов уже выступили против этой инициативы. Так, по мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, дополнительные средства, которые поступят в госказну от увеличения с 2019 года ставки НДС с 18 до 20%, «позволят сбалансировать все социальные фонды». Эксперт предупредил, что предложение депутата несет в себе «большие риски».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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