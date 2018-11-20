Глупые идеи думцев грозят загнать россиян в еще большую бедность

В Госдуме выступили против законопроекта, обязывающего неработающих граждан платить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного медицинского страхования и соцстрах. Документ, разработанный членом думского комитета по труду и соцполитике единороссом Сергеем Вострецовым, предусматривает, что тех, кто отказывается уплачивать взносы, будут штрафовать.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ в комитет не поступали, и добавил, что категорически не согласен с идеей, предложенной коллегой. Парламентарий полагает, что необходимо бороться не с последствиями проблемы черной и серой занятости населения, а с причинами.

Нилов вопрошает, где человек, который действительно не имеет работы и живет случайными заработками, будет брать деньги для уплаты страховых взносов в социальные фонды.

«Ему надо пойти взять кредит в банке и потом прятаться от коллектора?... Что мы можем получить, если у нас сегодня 20 млн живут за чертой бедности? Еще большее количество людей, которые живут за чертой бедности, что, конечно, не соответствует социальным принципам», – указал депутат (цитата по RNS).

В Минтруде РФ отказались прокомментировать законопроект.

Ранее сообщалось, что неработающих россиян трудоспособного возраста хотят обязать платить за себя страховые взносы в Пенсионный фонд, ФОМС и Фонд социального страхования под угрозой применения штрафов. Автор инициативы полагает, что таким образом можно заставить неработающих россиян платить за медицинскую страховку и позаботиться о будущей пенсии.

Народный избранник отметил, что примерно 18 млн граждан трудоспособного возраста не имеют официальной работы и соответственно не платят взносы, а социальные гарантии – бесплатное получение медицинской помощи, пенсионные выплаты, выплаты по болезни, по беременности и родам, уходу за ребенком до 1,5 лет – получают в полном объеме. Это, по его мнению, несправедливо. Депутат предложил обязать неработающих россиян самостоятельно уплачивать страховые взносы в социальные фонды. Если гражданин откажется платить взносы, то его следует штрафовать, как при уклонении от уплаты налогов, считает Вострецов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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