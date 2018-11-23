В Госдуме отправили безработных «белоручек» с дипломами в уборщики и продавцы. «Нечего воротить нос!»

Жителям России с высшим образованием, которые не могут найти работу, следует взглянуть на вакансии маляров, продавцов и уборщиков. Такой совет безработным дал член комитета Госдумы по труду и социальной политике единоросс Сергей Вострецов. Депутат отметил, что для всех обладателей дипломов не хватит мест в Госдуме, а «Газпром» не в состоянии принять на работу всех желающих.

Парламентарий рассказал, что к нему на прием зачастили «странные люди» с двумя-тремя высшими образованиями и жалуются, что никак не могут найти работу. «Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос», – отметил едросс в интервью «Ридусу». «Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?» – продолжил он.

Вострецов добавил, что все те, «кому было очень надо», пошли в депутаты нижней палаты российского парламента или устроились в «Газпром». Остальным депутат посоветовал идти на биржу труда: «Вас там переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет».

Парламентарий признался, что у него нет сочувствия к безработным, которые не желают осваивать рабочие специальности: «Не можешь заинтересовать работодателя своими профессиональными навыками – иди работай руками и плати налоги».

Ранее Вострецов предложил обязать неработающих россиян трудоспособного возраста платить за себя страховые взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования. Если гражданин откажется платить взносы, то его следует штрафовать, как при уклонении от уплаты налогов, полагает единоросс, уже подготовивший соответствующий законопроект.

Однако в Госдуме выступили против этой инициативы. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полагает, что необходимо бороться не с последствиями проблемы черной и серой занятости населения, а с причинами. Парламентарий вопрошает, где человек, который действительно не имеет работы и живет случайными заработками, будет брать деньги для уплаты страховых взносов в социальные фонды. «Ему надо пойти взять кредит в банке и потом прятаться от коллектора?... Что мы можем получить, если у нас сегодня 20 млн живут за чертой бедности? Еще большее количество людей, которые живут за чертой бедности», – указал депутат (цитата по RNS).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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