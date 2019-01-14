Первые итоги закона о самозанятых: россияне активно «сдаются» в налоговую службу

В первый рабочий день нового года в качестве самозанятых в налоговых органах зарегистрировалось в два раза больше россиян, чем за два года работы предыдущего похожего закона. Об этом сегодня на заседании комитета по бюджету и налогам в Государственной думе сообщил его председатель, соавтор закона о самозанятых Андрей Макаров.

Комментируя предложение депутата Веры Ганзя о мониторинге действия закона в регионах, Макаров заявил, что уже достигнута такая договоренность с главами четырех регионов, в которых проводится этот эксперимент. «Кстати, могу вам сказать, – у меня идет ежедневный мониторинг о том, как регистрируются люди по этому закону – результаты превосходят самые смелые [ожидания], – сказал Макаров. – В первый рабочий день нового года зарегистрировалось людей больше почти в два раза, чем за предыдущие два года действия предыдущего закона».

Он также опроверг предположения о том, что в качестве самозанятых регистрируются бывшие работники компаний и предприятий, руководство которых пытается таким образом уйти от налогов. «Я могу сказать только одно: мы же смотрим, кто регистрируется – это очевидно не сотрудники предприятий, – заверил он. – Это не способ ухода от налогов, это способ войти в легальное поле. И люди, которые никогда не платили, реально выходят в легальное поле».

Парламентарий заявил, что ФНС сейчас проводит «уникальную работу». «Они в этом плане молодцы, поэтому и нужен был эксперимент, – отметил он. – Потому что сейчас идет [донастройка закона] буквально в режиме онлайн и по телефону – созваниваются, спрашивают, какие возникают проблемы при регистрации, что вы предлагаете улучшить? Идет донастройка системы. Это как раз уникальная работа с налогоплательщиками».

«Мне кажется, мы – тьфу, тьфу, тьфу! – получаем очень интересные результаты», – заключил депутат.

Закон о налогах для самозанятых был принят Госдумой в ноябре прошлого года. Согласно документу, тем, кто работает с физлицами, налоговая ставка установлена на уровне 4%, а для тех, кто работает с юрлицами и ИП – 6%. Для уплаты налогов нужно скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог».

Москва, Татьяна Дорофеева

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