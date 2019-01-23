Свердловская область может стать пилотным регионом с налогом для самозанятых

Правительство Свердловской области будет добиваться того, чтобы регион включили в число «пилотных», где действует налог для самозанятых. О таких планах сегодня на пресс-конференции заявил заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян.

Он рассказал, что область подаст заявку на включение ее в список пилотных регионов с 2020 или 2021 года. «И у нас уже будет примером опыт тех, кто попал в пилотный проект в 2019 году», – отметил чиновник. По его словам, сказать, сколько самозанятых в регионе сейчас, точно сказать нельзя – по определению эти люди в тени, их не посчитать.

Налог для самозанятых в России начал действовать с 2019 года. Пока в списке, где это работает, только четыре региона – Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. Там для жителей, получающих личный доход, введены налоговые ставки: 4% для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, и 6% для тех, кто обслуживает юридические лица или индивидуальных предпринимателей. По приблизительным подсчетам, в России около 15 миллионов граждан работают на себя. РИА «Новый День» в спецпроекте ранее подробно рассказывало о нюансах и рисках нового законодательства.

На заседании комитета по бюджету и налогам в Государственной думе его председатель, соавтор закона о самозанятых Андрей Макаров сообщил, что в первый рабочий день нового года в качестве самозанятых в налоговых органах зарегистрировалось в два раза больше россиян, чем за два года действия предыдущего аналогичного закона.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.01.19

Свердловчанин, убивший друга на зимнем сафари, предстанет перед судом. / На Уралмаше молодой человек развел костер на кухне, поссорившись с соседями. / Заседание думы Асбеста сорвано. После трех месяцев бездействия она может быть распущена. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»