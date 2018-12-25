Новый налог для самозанятых: нюансы и риски. Спецпроект

В 2019 года в России будет запущен новый экспериментальный налог для самозанятых граждан. В перспективе он коснется всех людей, кто имеет временный заработок или частное дело без регистрации ИП. В чем суть закона и как воспринимают россияне новое налоговое бремя – в специальном проекте РИА «Новый День».

Спецпроект «Новый налог для самозанятых: нюансы и риски»

Екатеринбург. Другие новости 25.12.18

25 декабря в Свердловской области ожидаются следующие события. / В Первоуральске жители многоквартирного дома остались без отопления в морозы (ФОТО). / «Был бы еще один холмик на кладбище». Десятилетнего мальчика три дня продержали в инфекционке с острым аппендицитом (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»