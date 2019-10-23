Налоговики на низком старте: бизнесу, который перевел работников в самозанятые, грозят санкции

Налоговая служба со следующего года намерена активизировать проверки предприятий, которые перевели своих работников на режим самозанятости. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил первый вице-премьер, глава минфина РФ Антон Силуанов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты российского парламента.

Вопрос о распространении эксперимента на все регионы подняла депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова. Парламентарий отметила, что после принятия закона о проведении эксперимента с режимом самозанятости в четырех регионах «наблюдается масса злоупотреблений со стороны предпринимателей, которые оформляют своих работников как самозанятых, экономя таким образом на отчислениях, в том числе в ПФР». Работодатель вновь начинает выплачивать таким работникам зарплату в конвертах, поэтому «граждане в будущем смогут претендовать только на социальную пенсию».

Кроме того, такие уловки лишают налоговых доходов региональные и местные бюджеты, подчеркнула депутат, поинтересовавшись, будет ли Минфин учитывать эти выпадающие доходы при распространении режима самозанятости на все регионы страны.

«Да, действительно, для самозанятых не предусмотрено отчисление в пенсионные фонды для формирования своих прав, – признал Силуанов. – Но такие права и возможности есть. В соответствии с условиями работы самозанятых мы с налоговой службой предусмотрели дополнительные возможности одновременно с уплатой 4% или 6% налога, таким же простым способом формировать себе пенсионные права, отчисляя суммы в Пенсионный фонд. То есть такая простая доступная возможность будет предоставлена, это будет уже право самих самозанятых».

По словам министра финансов, сейчас в системе зарегистрировано уже более 240 тысяч самозанятых. «Раньше это были на 90% люди, которые работали «всерую», не платили никаких налогов и занимались зачастую незаконным бизнесом, – заявил Силуанов. – Режим самозанятых дает возможность легализоваться, заплатить налоги и спать спокойно».

При этом Минфин уверен, что при распространении действия закона о самозанятых на все регионы РФ, не может идти речи о каких-либо выпадающих доходах местных бюджетов. «Федеральная налоговая служба видит все те предприятия, которые на сегодня пытаются взять себе вместо штатных работников самозанятых, – сообщил Силуанов. – Мы договорились, что в течение этого года мы не будем проводить проверки таких предприятий и не будем вводить меры ответственности за таких работников. Но со следующего года такое ограничение снимается, и ФНС будет в случае, если самозанятый оказывает услуги только одному предприятию, досчитывать этому предприятию страховые взносы и подоходный налог. ФНС нам сказала, что такие возможности у нее в полном объеме будут в течение первого полугодия следующего года».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.10.19

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