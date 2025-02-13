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Четверг, 13 февраля 2025, 19:22 мск

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Госдума поддержала идею о присяге новых граждан РФ с 14 лет

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, согласно которому возраст принесения присяги гражданина РФ предлагается снизить с 18 до 14 лет. В случае отказа от присяги ранее выданное российское гражданство будет считаться недействительным.

В пресс-службе Госдумы пояснили, что в присяге гражданин обязуется соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, уважать ее культуру, историю и традиции, а также защищать свободу и независимость страны.

В ходе пленарного заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил позицию депутатов: «Тот, кто к нам приезжает и хочет стать гражданином, должен выполнять законы Российской Федерации, соблюдать наши традиции, [уважать] культуру, историю».

«Если нарушается присяга, нарушаются наши законы, то в зависимости от их тяжести, государство принимает решение о лишении гражданства. Это проработанный, осмысленный подход. Кто хочет состояться как гражданин, он должен чтить наши законы и делать все для того, чтобы не дискредитировать высокое звание гражданина Российской Федерации. 14 лет – это уже тот возраст, когда можно понимать это», – подчеркнул Володин.

Москва, Светлана Антонова

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