Госдума приняла в первом чтении проект закона о русском языке

Нижняя палата российского парламента по поручению главы государства приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту русского языка.
Документ, в частности, предлагает ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов. При этом вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.
Вместе с тем, как уточнила пресс-служба Госдумы, под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.
Москва, Светлана Антонова
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