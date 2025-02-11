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Вторник, 11 февраля 2025, 19:32 мск

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Госдума приняла в первом чтении проект закона о русском языке

Нижняя палата российского парламента по поручению главы государства приняла в первом чтении законопроект, который направлен на защиту русского языка.

Документ, в частности, предлагает ограничить использование иностранных слов в публичном пространстве, в том числе в рекламе, на этикетках и вывесках, в СМИ, в названиях жилых комплексов. При этом вводится требование об обязательном использовании русского языка в коммерческих обозначениях, а также при размещении информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей.

Вместе с тем, как уточнила пресс-служба Госдумы, под действие закона не подпадут фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

Москва, Светлана Антонова

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