На Урале чиновники порадовались закону о самозанятых. Как им работать с банками, никто не знает

В Свердловской области уже через две недели начнется эксперимент с самозанятыми. Руководители профильных структур в регионе в целом позитивно относятся к этому, прикидывая, сколько людей выйдет из тени. Но, как выяснилось сегодня на пресс-конференции, никто не задумался о возможных блокировках счетов со стороны банков.

Налоговый режим для самозанятых с начала этого года действует в четырех регионах, и одна из самых больших проблем, с которой столкнулись люди, – это блокировки счетов банками. Правовая коллизия: самозанятые ведут бизнес, но остаются физлицами, а физлица не должны использовать личные счета для бизнеса. В тех четырех регионах, где стартовал эксперимент, выбравшим особый налоговый режим предлагали сообщать банкам, что они теперь – самозанятые (хотя по закону этого делать никто не обязан), а ряд банков начали развивать собственные сервисы. Это удобно, но не искореняет проблему. Еще более сложная ситуация у тех, кто работает с зарубежными партнерами и получает деньги через PayPal, – им не только нужно объясняться с банком, но и как-то решить проблему с этой платежной системой: ей также не нравится, когда личный счет используется для бизнеса. «Новый День» сегодня попытался выяснить, как будут решаться эти проблемы.

Евгений Копелян

В Министерстве инвестиций Свердловской области не считают, что государство должно заботиться о том, как кредитным организациям соблюдать «антиотмывочный» 115-ФЗ и работать с самозанятыми. «По этому вопросу к банкам. Банки не стоят на месте, например, Сбербанк сделал свое приложение. Другие банки запускают свои продукты», – прокомментировал заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян. Аналогичная позиция у уполномоченного по правам предпринимателей в регионе Елены Артюх: «В законе ограничений по банковским операциям нет, если говорить о государственном решении. Ограничение там только для статуса. Все остальное – это банковские правила».

Елена Артюх

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Илья Сулла, ранее отвечая на вопрос о стимулах для легализации, отметил как раз возможность банковских блокировок. «Все больше и больше платежей уходит в онлайн, мы платим картами, мы перекидываем деньги с телефона на телефон. И тот, кто получает платежи, у него внутри есть опасения: банк заблокирует счет, будет задавать вопросы «А что это за деньги?» Про это не надо забывать», – прокомментировал он. Однако после вопроса о блокировках счетов самозанятых он почему-то вспомнил про наличные. «На самом деле не имеет значения, каким образом вы получили деньги. Даже наличные можно получить, без банков. Главное чтобы вы в приложении сформировали чек, налоговая увидит этот чек и вам раз в месяц выставит уведомление, что вам надо заплатить [например] 3 тысячи рублей», – заявил Илья Сулла.

Илья Сулла

Более сложный вопрос – о том, как работать самозанятым, чей бизнес находится за пределами страны, – остался без ответа. Однако в завершение Елена Артюх признала, что проблема с блокировкой счетов существовала и на опыте других регионов, и предложила разбираться с трудностями уральских самозанятых, когда они из гипотетических станут реальными. «Я бы отнесла это к болезням роста. Летом и в начале осени такие случаи, по крайней мере, в СМИ, проскакивали. Последнее время такого мне не попадалось. Надеюсь, что это в ходе эксперимента отрегулировано. Если такие истории будут возникать в Свердловской области, давайте будем с ними конкретно работать и разберемся, что можно сделать для профилактики», – пообещала Артюх.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 19.12.19

В Академическом открыли еще один детский сад. / Снег, метель и ухудшение видимости – МЧС предупредило уральцев о непогоде 20 декабря. / Мэрия Екатеринбурга: 20 сотрудникам «Салюта» предложено перейти в Дом творчества. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»