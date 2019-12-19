Закон о самозанятых позволит чиновникам зарабатывать на недвижимости

Эксперимент с самозанятыми позволит чиновникам легально получать доход от сдачи в аренду своих квартир и домов. На это сегодня в ходе пресс-конференции обратила внимание уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области Елена Артюх.

«Объективный факт, бывает, лицо, находящееся на службе, имеет по какой-то причине еще одно жилье, которое сдает в аренду – и это всегда было большой проблемой, как это все сделать, чтобы не попасть под ограничения, связанные с госслужбой», – отметила Артюх. В действующем законодательстве прописан запрет для государственных и муниципальных служащих на предпринимательскую деятельность. А в эксперименте с самозанятыми сделано исключение: отмечается, что их доходы от сдачи в аренду жилья могут быть объектом налогообложения для такого режима.

Отметим, семьи многих известных чиновников в регионе имеют больше одного варианта жилья, причем владеет метрами чаще всего супруг или супруга чиновника. Например, семья и.о. главы МУГИСО Сергея Зырянова владеет почти двумя десятками объектов недвижимости – и все они принадлежат его жене. У семьи губернатора Евгения Куйвашева все распределено более равномерно: три квартиры на троих, одна его, одна супруги, одна ребенка. Но иногда госслужащие сами владеют квадратными метрами. К примеру, у Валерия Чайникова есть гостиничное помещение площадью 55 квадратных метров. Как он его использует с учетом действующего запрета на предпринимательство, не известно.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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