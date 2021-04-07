Саммит SportAccord перенесли на ноябрь

Саммит SportAccord-2021, который должен пройти в Екатеринбурге, перенесли на ноябрь. Официально о датах проведения сообщила пресс-служба исполнительного комитета мероприятия. В заявлении говорится, что саммит пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года в выставочнике «Екатеринбург-Экспо».

«Решение о переносе сроков проведения Всемирного саммита по спорту и бизнесу на ноябрь было принято исполнительным комитетом SportAccord. Этот шаг обеспечит большую безопасность и уверенность для участников, поскольку пандемия Covid-19 продолжается. Мы безмерно благодарны нашим друзьям в Екатеринбурге, Свердловской области и Российской Федерации за поддержку», – сказал президент SportAccord Рафаэлле Чиулли, подчеркнув, что новая дата позволит собрать больше участников.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал документ о проведении SportAccord в сентябре 2021 года, однако, как и сообщал «Новый День», мероприятие в итоге перенесли на более поздний срок.

Напомним, первоначально саммит должен был пройти в мае этого года, но недавно стало известно о его переносе на осень. В оргкомитете «Новому Дню» сообщили, что решение связано с обстановкой по коронавирусу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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