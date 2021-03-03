Куйвашев перенес SportAccord на сентябрь

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении в регионе значимых спортивных мероприятий. В их числе шахматный турнир претендентов FIDE, который намечен на апрель, работа фан-зоны УЕФА в июне и июле, марафон «Европа-Азия» в августе, и так далее.

Международный саммит SportAccord, согласно документу, должен пройти в сентябре, однако распоряжение будет, скорее всего, изменено – спортмеропрятие, где ждут президента России Владимира Путина, главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха, экс-генсека ООН Пан Ги Муна и других, сейчас планируется в другие даты, но также осенью 2021 года.

Напомним, первоначально саммит должен был пройти в мае этого года, но недавно стало известно о его переносе на осень. В оргкомитете «Новому Дню» сообщили, что решение связано с обстановкой по коронавирусу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.21

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