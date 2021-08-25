Дворцы, деревня и увлеченные спортом люди – что получит Екатеринбург после Универсиады-2023 (ФОТО, ВИДЕО)

Три года назад в Екатеринбурге прошли матчи чемпионата мира по футболу. Задолго до них многие с огромным скепсисом задавались вопросом, зачем уральской столице мундиаль. Основной аргумент критиков – на потраченные деньги можно было построить дороги или школы, отремонтировать больницы или детские сады. Однако ни во время ЧМ, ни после мало кто вспоминал об этом – решение проводить чемпионат в Екатеринбурге полностью себя оправдало. Теперь, за два года до летней Универсиады, звучат те же аргументы. Окажутся ли правы скептики на этот раз?

Министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт объясняет, что эффект от проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге будут оценивать по тем же лекалам, по каким оценивали эффект от чемпионата мира по футболу в 2018-м – экономическим, социальным, инфраструктурным, культурно-коммуникативным.

Развитие спорта

«Наследием станет деревня Всемирных студенческих игр в составе района Новокольцовский. Инфраструктура позволит создать там инновационный центр для Уральского федерального университета. Кроме того, будут созданы Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной гимнастики. Выстроена и сдана уже Академия волейбола имени Карполя, завершаем строительство Уральской футбольной академии, Дворца самбо в Верхней Пышме, и планируется строительство теннисного центра в Сысерти. Будут реконструированы, в основном, за счет федеральных средств, объекты УрФУ. Предстоит капитальный ремонт объектов Уральского государственного университета физической культуры. Также будут реконструированы четыре объекта, которые находятся в региональной собственности, и шесть – в муниципальной. Они будут оснащены в соответствии с международными требованиями, что позволит проводить нам впоследствии соревнования любого уровня. Кроме того, благодаря подготовке к Всемирным студенческим играм будут отремонтированы два городских бассейна. Обновленная инфраструктура, безусловно, даст серьезный импульс развитию плавания, и мы сможем вернуть Кубок четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова. Появление новых спортивных объектов нужно как будущим чемпионам, так и жителям области», – говорит он.

По словам министра, благодаря проведению Чемпионата мира по футболу – 2018, одним из значительных показателей социального наследия стало лидерство этого вида спорта по динамике числа людей, которые хотят им заниматься. Чиновник указывает, что появилось множество обращений со стороны представителей других видов – от фигурного катания до единоборств – о том, что спортсмены стали уходить и записываться в футбольные секции. Похожего эффекта ждут и от Универсиады. «Проведение состязаний по водному поло на Всемирных студенческих играх и наличие Дворца водных видов спорта позволит нам быть уверенными в том, что этот Олимпийский вид спорта появится и у нас», – добавляет Рапопорт.

Заместитель первого проректора УрФУ Дмитрий Лоевский считает, что появление новых спортивных объектов и сами соревнования спровоцируют, прежде всего, развитие не профессионального, а любительского спорта. «Не скажу, что спортивно-массовая работа важнее спорта высших достижений, но без первого не будет второго. Конечно, можно пойти простым путем – принять в университет трех чемпионов в олимпийских видах спорта и очень ими гордиться. Но должна быть пирамида: все студенты занимаются спортом, лучшие из них выступают в любительском формате, а лучшие из лучших – на профессиональном уровне», – отмечает он.

Инфраструктура и благоустройство

Помимо строительства собственно спортивных объектов, к Всемирным университетским играм появится и инфраструктура. «Осуществляется строительство и реконструкция улично-дорожной сети в Екатеринбурге. Во время подготовки к ЧМ-2018, например, была пересмотрена схема организации улично-дорожной сети в зоне тяготения стадиона, что позволило эффективно перераспределить потоки общественного и личного транспорта. Была создана новая транспортная артерия, соединяющая центр города со спальным районом, что дало перспективы для дальнейшей его застройки», – напоминает Леонид Рапопорт, говоря о наследии крупных спортивных событий.

На площадке будущей деревни Универсиады идет строительство новой мощной котельной на 120 мегаватт и магистральной теплосети. Проект сдадут уже к концу этого года. «Современное высокоэффективное оборудование обеспечит выработку и отпуск тепловой энергии в автоматическом режиме без присутствия персонала. Новая автоматическая котельная станет самой крупной в Екатеринбурге. Ее мощности хватит, чтобы обогреть жилой район, сопоставимый с Академическим. Энергетики обеспечат теплом спортивные объекты и общежития деревни Универсиады, а в перспективе – весь Новокольцовский район», – рассказал руководитель Екатеринбургского филиала «Т Плюс» по реализации приоритетных инвестпроектов Алексей Голдобин.

Котельная для объектов Универсиады

В рамках подготовки Всемирных студенческих игр в Екатеринбурге на Плотинке будет проходить культурный молодежный фестиваль – и Исторический сквер отремонтируют к 2023 году.

Благодаря Универсиаде получит новый кампус Уральский федеральный университет. «Деревня Универсиады является одним из ключевых элементов, который предполагает размещение около 11 тысяч участников. Будут построены общежития – пять зданий, общественный центр с электронной библиотекой, блоком общественного питания, манежем с тренажерным залом. Будет выстроен и медицинский центр, рассчитанный на 400 посещений в смену, – перечисляет Леонид Рапопорт.

Уральское дерби

Большие стройки помогают развивать и смежные отрасли. Об этом говорит директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев. «У нас абсолютные требования со стороны кабинета министров Свердловской области: «Не спорь, покупай только уральское». И мы можем это обеспечить – не на 100%, но на 90% точно. А было бы это, если бы не было этих событий? Я не уверен», – отметил он.

За большими событиями приезжают и высокие гости, так что Екатеринбургу приходится соответствовать. «Екатеринбург всегда был с таким флером столичности, но за последние 10-15 лет он выстрелил. Город сейчас – точка прироста населения из Челябинска, Перми, Тюмени, Кургана. Почему сюда стремятся? Не потому что есть стадион или выставочный центр, а потому что уровень жизни и обеспеченности населения, уровень мышления резко меняются с каждым таким мегасобытием. Это как велосипед – если вы остановитесь, то упадете. Самара в свое время была впереди Екатеринбурга, но на сегодня, вежливо говоря, даже от Челябинска отстает. Внутри страны есть конкуренция – между Челябинском, Казанью, Новосибирском, Екатеринбургом, и если ты в ней не участвуешь, то ты перестаешь крутить этот самый велосипед», – говорит Уфимцев.

Волонтерское движение

После чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге образовалось одно из самых мощных в стране волонтерских движений. Конечно, молодые люди и девушки идут в добровольцы на масштабные мероприятия не за униформой и за сувенирами, а за компетенциями – это возможность языковой практики, работа в стрессовых условиях масштабного мероприятия и так далее. «Образование сейчас во многом строится на принципе soft skills – то есть не тех жестких знаний, которые дают на лекции или во время лабораторных занятий, а именно благодаря навыкам, формирующимся в так называемое неучебное время. И работа волонтером – это такой узел, такой клубок этих навыков, – от коммуникабельности до языка, до конкретных знаний, что я не могу придумать лучшего занятия для студента в свободное время, которое бы так его развивало», – поясняет Дмитрий Лоевский.

Волонтеры Универсиады

«Все это даст новое качество менеджеров физкультурно-спортивного движения, мега-события позволят вывести на новый качественный уровень компетенции молодых людей», – добавляет Леонид Рапопорт.

«Для любого молодого человека это некий трамплин в будущее, – подтверждает директор по коммуникациям исполнительной дирекции «Универсиада-2023» Дмитрий Тугарин. – В 2023 году, здесь, в Екатеринбурге, соберется удивительная команда из 10-11 тысяч молодых людей, которые смогут получить нужный заряд, потенциал для своих устремлений на будущее и которые помогут всем нам сделать нашу страну лучше».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Семен Саливанчук

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