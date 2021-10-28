Свердловская область потратит на объекты Универсиады еще 27 миллиардов

Правительство Свердловской области планирует выделить 27 миллиардов рублей на строительство объектов Универсиады в Екатеринбурге. Такие цифры заложены в проект бюджета региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Цифру должны согласовать депутаты заксобрания, временная согласительная комиссия по бюджету начнет работать 18 ноября.

«Хотелось бы отметить, что 27 миллиардов рублей на строительство новых объектов Универсиады будут играть важную роль в развитии такого мегаполиса, как Екатеринбург», – прокомментировал сегодня на брифинге глава министерства финансов Свердловской области Александр Старков. К слову, на поддержку других муниципалитетов выделяется 32 миллиарда рублей, на 6 миллиардов рублей больше, чем год назад. Старков выразил уверенность, что это поможет их развитию.

«Новый День» ранее сообщал, что к Универсиаде построят семь новых объектов, которые после завершения состязаний станут площадками для развития любительского и профессионального спорта. Также масштабной реконструкции подвергнутся три уже действующих объекта – Дворец водных видов спорта в Первоуральске, легкоатлетический стадион и футбольное поле «Калининца» в Екатеринбурге. Еще часть объектов специально к играм капитально отремонтируют.

Такие масштабные проекты, как Универсиада развивают и город, и область, повышают их инвестиционную привлекательность. Гости студенческих игр в регионе его проведения бронируют гостиницы, покупают сувениры, посещают рестораны, то есть вкладываются в местный бизнес, в том числе в малый и средний. А пока идет подготовка, в регионе создаются дополнительные рабочие места. Кроме собственных расходов Свердловская область привлекает как коммерческие инвестиции, так и деньги из бюджета Федерации. Конечно, все, что было возведено, остается в пользовании субъекта. Эффект от проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге будут оценивать по тем же лекалам, по каким оценивали эффект от чемпионата мира по футболу в 2018-м – экономическим, социальным, инфраструктурным, культурно-коммуникативным.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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