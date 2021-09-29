К Универсиаде с нуля построят семь спортобъектов (ИНФОГРАФИКА)

В Екатеринбурге и городах-спутниках ко Всемирным студенческим играм, которые пройдут в 2023 году, появится сразу несколько новых крупных спортивных объектов, которые после завершения Универсиады станут площадками для развития любительского и профессионального спорта.

С нуля будут построены семь объектов: это футбольный центр Уральской академии футбола на Уралмаше, Дворец водных видов спорта в Новокольцовском, Дворец дзюдо и Академия тенниса в Академическом, Теннисный центр в Сысерти, Центр художественной и эстетической гимнастики в Солнечном, а также Дворец самбо в Верхней Пышме.

Также масштабной реконструкции подвергнутся три уже действующих объекта – Дворец водных видов спорта в Первоуральске, легкоатлетический стадион и футбольное поле «Калининца» в Екатеринбурге.

Еще часть объектов специально к играм капитально отремонтируют – Ледовую арену имени Александра Козицына и Дворец спорта УГМК в Верхней Пышме, легкоатлетический манеж и спортивный комплекс игровых видов УрФУ, Дворец игровых видов спорта и стадион «Динамо», спортивный блок Уральского государственного университета физкультуры, крытый каток в «Снежинке» и бассейн в «Юности» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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