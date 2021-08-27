На ремонт ДИВСа к Универсиаде потратят 280 миллионов

В Екатеринбурге скоро начнется ремонт Дворца игровых видов спорта – этот объект будет задействован в Универсиаде, и здесь же в 2022 году пройдет чемпионат мира по волейболу. Областной бюджет выделяет на ремонт ДИВСа 280 миллионов рублей, подрядчик должен управиться до марта следующего года.

Ремонтировать будут VIP-лестницы первого этажа, холлы, коридоры, раздевалки спортсменов, кабинеты, главную спортивную арену, технические помещения на втором этаже и помещения третьего этажа. Все работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии с требованиями федеральных и региональных комплексных планов и требований, изложенных в актах комплексных инспекционных проверок (КИПы) АНО «Оргкомитет волейбол 2022» и АНО «Универсиада 2023», указано в технической документации.

«Новый День» ранее писал, что получит Екатеринбург после проведения Универсиады. По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, эффект от проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге будут оценивать по тем же лекалам, по каким оценивали эффект от чемпионата мира по футболу в 2018-м – экономическим, социальным, инфраструктурным, культурно-коммуникативным. Подробнее – в этом материале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

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