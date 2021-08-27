российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 августа 2021, 08:59 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

На ремонт ДИВСа к Универсиаде потратят 280 миллионов

В Екатеринбурге скоро начнется ремонт Дворца игровых видов спорта – этот объект будет задействован в Универсиаде, и здесь же в 2022 году пройдет чемпионат мира по волейболу. Областной бюджет выделяет на ремонт ДИВСа 280 миллионов рублей, подрядчик должен управиться до марта следующего года.

Ремонтировать будут VIP-лестницы первого этажа, холлы, коридоры, раздевалки спортсменов, кабинеты, главную спортивную арену, технические помещения на втором этаже и помещения третьего этажа. Все работы по капитальному ремонту выполнять в соответствии с требованиями федеральных и региональных комплексных планов и требований, изложенных в актах комплексных инспекционных проверок (КИПы) АНО «Оргкомитет волейбол 2022» и АНО «Универсиада 2023», указано в технической документации.

«Новый День» ранее писал, что получит Екатеринбург после проведения Универсиады. По словам министра физкультуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, эффект от проведения Всемирных студенческих игр в 2023 году в Екатеринбурге будут оценивать по тем же лекалам, по каким оценивали эффект от чемпионата мира по футболу в 2018-м – экономическим, социальным, инфраструктурным, культурно-коммуникативным. Подробнее – в этом материале.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.08.21

«Справедливая Россия» вносит в думу законопроект о пожизненной выплате каждому россиянину – 10 тысяч в месяц. / Четыре человека погибли, 90 пострадали при взрывах на складе в Казахстане. / После пожара в доме на улице Мичурина специалисты выяснят, можно ли там жить. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Дворцы, деревня и увлеченные спортом люди – что получит Екатеринбург после Универсиады-2023 (ФОТО, ВИДЕО)

Метки / Универсиада - 2023

Дворцы, деревня и увлеченные спортом люди – что получит Екатеринбург после Универсиады-2023 (ФОТО, ВИДЕО)

«Спортаккорд» сделает Екатеринбург деловым центром России – решение принято наверху. Интервью с главой оргкомитета Дмитрием Путилиным (ФОТО)

«Калининцем» займется компания, связанная с реконструкцией Центрального стадиона к ЧМ-2018

В будущей деревне Универсиады построят автоматическую котельную (ВИДЕО)

Администрация Екатеринбурга потратит 2,5 миллиарда на реконструкцию «Калининца» к Универсиаде

Презентацию волонтерской программы к Универсиаде-2023 перенесут из-за коронавируса

К Универсиаде в Екатеринбурге обновят фасады

Федеральный бюджет даст 10 млрд из 40 на Универсиаду

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Экономика, Универсиада - 2023,