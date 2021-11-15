Трамвай и 6-полосная дорога: как власти собираются модернизировать транспортную сеть Солнечного (ФОТО)

В довольно молодом микрорайоне Екатеринбурга Солнечном проживает более 10 тысяч человек. Связывает его с центром города две дороги: улицы Лучистая и Городская. «Новый День» выяснил, насколько легко жителям добираться до центра и что планирует предпринять мэрия по улучшению транспортной доступности микрорайона.

Сейчас

Главная артерия, связывающая Солнечный с центром – улица Лучистая – 2-я Новосибирская. Сейчас здесь две полосы, по одной в каждом направлении.

Местные жители говорят, что по утрам и вечерам здесь постоянные пробки: «Приходится постоять. Здесь же еще жители Широкой Речки едут, у них там пробки, они через ЕКАД сюда и в город», – рассказала водитель Анастасия.

С общественным транспортом ситуация лучше: «Давки здесь в автобусах я не припомню. Езжу на 077-м в основном. Толкучка начинается на Сахарова где-то, там народ заходит», – говорит молодой человек Антон.

Корреспондент «Нового Дня» добрался из Солнечного до автовокзала на автобусе № 053 за 35 минут.

Планы властей

Солнечный быстро растет, в нем строятся новые дома, поэтому сейчас реализуется двухэтапный проект реконструкции улично-дорожной сети микрорайона. Реконструкция первого этапа должна завершиться к 2023 году. Она включает в себя:

1. Строительство еще одной проезжей части на улицах Лучистая и 2-я Новосибирская от Окружной до Нескучной, а также ремонт уже имеющейся дороги. В итоге получится четыре полосы для движения, по две в каждом направлении. «В данный момент ведется реконструкция улиц 2-й Новосибирской и Лучистой с расширением проезжей части», – отметили в администрации Екатеринбурга.

2. Строительство трамвайной линии. Она будет проложена от улицы Чемпионов до Окружной, где соединится с уже действующей веткой.

3. Планом предусмотрено строительство тротуара по двум сторонам от проезжей части и велосипедной дорожки.

4. Строительство дополнительной полосы для движения общественного транспорта на улице Счастливой.

5. Строительство трех дополнительных полос на улице Нескучной. Реконструировать будут участок длиной 140 метров от перекрестка Лучистая – Нескучая.

«Проект позволит значительно увеличить пропускную способность улиц и даст возможность не только жителям микрорайона Солнечного, но и жителям пригородов и городов-спутников быстро добираться до центра Екатеринбурга», – сообщают в мэрии.

На втором этапе на улице Лучистой построят еще по одной полосе в каждом направлении. По этим полосам будет ездить только общественный транспорт. Срок реализации второго этапа: 2023-2026 годы.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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