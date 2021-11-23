«Если до часа пик не успел, то беда», – жители Широкой Речки рассказали, как живет микрорайон с одной дорогой в центр (ФОТО)

В микрорайоне Екатеринбурга Широкая Речка и прилегающем к нему поселке Мичуринском проживает более 27 тысяч человек. Связывает их с центром города одна дорога: улица Суходольская. «Новый День» выяснил, насколько легко жителям добираться до центра и что планирует предпринять мэрия по улучшению транспортной доступности микрорайона.

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Главная артерия, связывающая Широкую Речку и Мичуринский с центром города – улица Суходольская. Сейчас здесь две полосы, по одной в каждом направлении.

«Утром рано уезжаю и в пробки не попадаю. А вечером приходится постоять. Еду от «Института связи». Если до часа пик не успел, то беда. Вчера ехал почти два часа: закончил в пять тридцать, а домой приехал полвосьмого в забитом автобусе. От «Госпиталя» (Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн) до «Удельной» вечером всегда пробка», – сообщил житель Широкой Речки Иван.

Власти в прошлом году открыли улицу Тенистую. Через нее можно выехать в Академический район, и затем добраться до центра. Горожане говорят, что от того же Мичуринского до Тенистой порядка полутора километров. А до нее приходится выстаивать в пробках: «Имею сад за Широкой Речкой. Езжу туда в выходные за водой. Туда еду нормально, а обратно Суходольская стоит, минут 20-30 едешь до Тенистой, после уже пробка редко», – говорит житель Екатеринбурга Артем.

Жители соседнего, также строящегося, микрорайона Солнечного сообщили «Новому Дню», что некоторые жители Широкой Речки, чтобы не стоять в пробках, через ЕКАД едут в Солнечный, а оттуда в центр.

В случае аварии дороги утопают в 10-балльных пробках.

Корреспондент «Нового Дня» доехал от остановки «Светлореченской» до «Института связи» (остановка у Центрального стадиона) за 40 минут.

Планы властей

В мэрии сообщили, что «в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» была капитально отремонтирована улица Суходольская; ее дальнейшая реконструкция в настоящее время не предусмотрена».

Также в администрации города проанализировали транспортные потоки и «пришли к выводу, что транспортная ситуация в связи с открытием улицы Тенистой улучшилась для тех, кому нужно добираться из микрорайонов Широкая Речка и Мичуринского в Академический».

При этом в мэрии «Новому Дню» пояснили, что сейчас проектируется улица Хрустальногорская, которая, как и Тенистая, свяжет Академический с Широкой Речкой и улучшит транспортную доступность микрорайона.

В городском комитете по транспорту сообщили, что работают над увеличением числа автобусов. Но сделать это пока не получается из-за нехватки персонала у перевозчиков.

Планы властей к 2025 году

В генеральном плане Екатеринбурга, который рассчитан до 2025 года, замыслы у властей глобальные: улицу Суходольскую планируют связать с Чусовским трактом. От Металлургов около «Новомосковского» рынка пройдет дорога через сады на ЕКАД. Запланировано создание еще двух дорог, помимо Хрустальногорской, которые свяжут Широкую Речку и Мичуринский с Академическим.

Из Академического по проспекту Сахарова проложат трамвайные пути. Они дойдут до пересечения Суходольской-Хрустальногорской, а оттуда почти до ЕКАДа.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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