Из-за ДТП на выезде с Широкой Речки образовались огромные пробки (ФОТО)

Сегодня около 7-30 часов утра на выезде из микрорайона Широкой Речка случилось ДТП с участием «Газели» и легкового автомобиля.

Как рассказали читатели «Нового Дня», аварий произошла за пересечением улиц Тенистой и Суходольской в сторону центра. «Пробка ужасная, вся полоса перекрыта», – говорят очевидцы.

По словам водителей «Газели», они ехали в сторону города, но неожиданно им навстречу выскочила легковушка, водитель которой не справился с управлением. Машина задела бордюр при повороте и врезалась в «Газель», которая улетела от удара в кювет, а легковушка развернулась и перегородила проезд. По предварительным данным, серьезно никто не пострадал.

Выезды из дворов все еще затруднены.

Екатеринбург, Никита Кондрашин, Елена Владимирова

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