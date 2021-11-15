Движение по дублеру улицы Металлургов открыто

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня открыл участок дублера улицы Металлургов от дома № 48 до Новомосковского рынка.

В ходе капитального строительства подрядчик обновил дорожное покрытие, тротуары, уложил газон и установил столбы с освещением. По информации мэрии, через этот участок будут ездить автобусы № 06, 25 и 27.

Напомним, также «Новый День» изучил планы мэрии по модернизации транспортной сети в микрорайоне Солнечный.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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