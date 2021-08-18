Дорогу у Новомосковского рынка обещают избавить от пробок после реконструкции дублера (ФОТО)

К концу сентября в Екатеринбурге должны завершить ремонт участка улицы Металлургов в районе Новомосковского рынка. Фактически там идет строительство дублера с развязкой – сейчас транспорт, который едет по дублеру, в районе рынка вынужден въезжать на основную магистраль. В мэрии надеются, что после окончания строительства пробки на этом участке исчезнут. Ну или как минимум станут меньше из-за смены схемы движения автобусов.

«На Металлургов долгожданный объект, мы с магистральной дороги общественный транспорт переводим на дублер, там пять муниципальных маршрутов. Мы достаточно серьезно магистральную дорогу разгрузим, организуем кольцовое движение возле Новомосковского рынка, что позволит этот участок улично-дорожной сети серьезно разгрузить, стабилизировать потоки, по крайней мере выделить отдельно пассажирское движение и движение другого вида транспорта», – прокомментировал глава города Алексей Орлов.

На новом участке дублера будет два остановочных комплекса, внутри транспортного кольца запланирован газон, но сегодня в ходе объезда глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова обещала подумать над каким-то более интересным вариантом. Рабочие сейчас укладывают асфальт. Единственная проблема – две опоры ЛЭП, которые мешают строить дорогу. Их перенос подрядчик обещал согласовать с энергетиками.

Улица Викулова

Кроме этой дороги представители мэрии осмотрели сегодня еще два участка в Верх-Исетском районе. Это улицы Заводская и Викулова, где три месяца не могли начать ремонт из-за недобросовестного подрядчика.

Улица Заводская

На Викулова осталось нанести разметку на дорожное полотно и уложить плитку, на Заводской проблем больше. Сама по себе дорога готова, но тротуар в нескольких местах разрушен. Подрядчик рассказал, что здесь частная территория, принадлежит владельцам коммерческих помещений. «Пусть тогда сами перекладывают, если хотят. Такое безобразие не стоит оставлять», – отметил Орлов. Так или иначе, две эти улицы должны сдать до конца августа.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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