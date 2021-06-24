Антимонопольщики внесли в черный список подрядчиков компанию, которая сорвала ремонт дорог в Екатеринбурге

УФАС по Свердловской области внесло ДСК «Строймеханизация» в список недобросовестных поставщиков. Решение было принято по заявлению администрации города, которой не понравилось, как дорожники занимались ремонтом улиц в Екатеринбурге, в том числе Викулова. По итогам проверок им выписали несколько штрафов на 2,2 млн рублей, а затем заказчики обратился в УФАС.

Ранее представители мэрии свое желание расторгнуть контракт и включить компанию в черный список поставщиков объяснили так: подрядчик не смог предоставить документы на асфальтобетонную смесь, из-за чего состав не могли согласовать, и работы начались не вовремя. Соответственно, появился риск, что контракт будет сорван. Подрядчик сослался на плохого контрагента и заверил, что успеет работы выполнить в срок до 1 августа.

Сегодня, в ходе второго заседания, стороны предоставили все подтверждающие документы. Так, представитель дорожной компании показал переписку со своим контрагентом, который не смог вовремя предоставить асфальтобетонную смесь из-за коронавируса, после чего предприятие начало искать другого поставщика. И этот новый поставщик – АБЗ «Исток» – не имеет сертификата, который затребовали в администрации. «Они заявили, что сертификат не имеют и получать не собираются, но сотрудничают с МКУ «Городское благоустройство», согласовывают с ними рецепты», – отметил представитель ДСК «Строймеханизация», заявив, что с их стороны они сделали все возможное, чтобы исполнить контракт.

Представитель администрации Екатеринбурга сообщил, что подрядчик подписывал промежуточный график работ, по которому работы уже должны быть выполнены на 76 миллионов из 180, а не выполнено ничего. «Чтобы не оставить город в разрухе, мы приняли такое решение», – пояснил желание расторгнуть контракт чиновник.

В итоге УФАС по Свердловской области внесла ДСК «Строймеханизация» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года, решение может быть обжаловано.

Ситуацию с ремонтом дорог, которые должна была сделать эта компания, сегодня прокомментировал замглавы города Алексей Бубнов. По его словам, к середине июля контракт будет перезаключен. «Уверен, что сроки по проекту мы не сорвем. Речь идет о восьми участках дорог, почти везде работы приостановлены, дороги разобраны. Но все будет сделано в срок до 20 сентября», – отметил Бубнов. На следующий год эти ремонты переносить точно не планируется.

Добавим, ООО ДСК «Строймеханизация» – компания, аффилированная с экс-депутатом заксобрания Арменом Карапетяном. Пожалуй, самый известный дорожный ремонт, связанный с этой фамилией, – на улице Степана Разина, которую не могли сдать несколько лет. Этим занималось ООО «Эмма» (сейчас – СУ-196), учредителем которого является брат Армена Рафик Карапетян.

Несколько лет о бизнесе бывшего депутата в регионе ничего не было слышно, он занимался проектами в Омской области, но теперь вернулся. Дорожники за 180 миллионов рублей должны были провести капремонт на улицах Локомотивной, Эстонской, в районе транспортной развязки УралНИИСХоза, на Братской, бульваре Самоцветном, в Рижском переулке, на Громова, Онуфриева, Постовского и Викулова.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/727768.html

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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