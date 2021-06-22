Антимонопольщики отложили вопрос о внесении в черный список подрядчиков компании, связанной с Арменом Карапетяном

УФАС по Свердловской области отложило вопрос о внесении ООО ДСК «Строймеханизация» в реестр недобросовестных поставщиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующую жалобу подала администрация Екатеринбурга из-за вопросов по ремонту нескольких дорог, в том числе улицы Викулова. Сегодня стороны представили свои доводы. Представители мэрии пояснили, что подрядчик не сможет вовремя закончить ремонт в срок, так как начал работы позже, чем должен был, а также потому что у подрядчика возникла проблема с согласованием асфальтобетонной смеси – заказчика не устраивал предложенный вариант. Представитель подрядчика в свою очередь заверил, что по контракту он должен сдать дорогу к 1 августа, и он это сделает даже несмотря на проблемы с согласованием. Проблемы с составом в компании объяснили тем, что их подвели контрагенты, которые должны были подготовить смесь.

Но с вынесением решения антимонопольщики решили повременить – отложили до 24 июня. Представители мэрии к этому сроку должны подготовить обоснование отказа в согласовании смеси со ссылкой на нормативные документы. Ответчик в свою очередь должен будет документально подтвердить, что его контрагенты на самом деле не предоставили вовремя асфальтобетонную смесь и это стало причиной срыва промежуточных сроков ремонта.

Добавим, администрация города ранее решила разорвать контракт с ООО ДСК «Строймеханизация», которое за 180 миллионов рублей должно было провести капремонт на улицах Локомотивной, Эстонской, в районе транспортной развязки УралНИИСХоза, на Братской, бульваре Самоцветном, в Рижском переулке, на Громова, Онуфриева, Постовского и Викулова. Несколько проверок показали нарушения сроков дорожного строительства. ДСК «Строймеханизация» – компания, аффилированная со скандально известным экс-депутатом заксо Арменом Карапетяном. Несколько лет о его бизнесе в регионе ничего не было слышно, он занимался проектами в Омской области, но теперь вернулся.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 22.06.21

«Иннопром» можно, «Ночь музыки» нельзя?!» – уральцы об отмене Ural Music Night (ВИДЕО). / На первых рейсах в Турцию улетели 600 свердловчан. / Состояние 382 больных коронавирусом оценивается как тяжелое. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»