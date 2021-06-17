Мэрия Екатеринбурга расторгла дорожный контракт с компанией, аффилированной с Карапетяном

В Екатеринбурге сорваны ремонты нескольких дорог. Администрация города расторгла контракт с ООО ДСК «Строймеханизация», которая за 180 миллионов рублей должна была провести капремонт на улицах Локомотивной, Эстонской, в районе транспортной развязки УралНИИСХоза, на Братской, бульваре Самоцветном, в Рижском переулке, на Громова, Онуфриева, Постовского и Викулова. Однако несколько проверок показали нарушения по срокам.

Как сообщается в документах на сайте госзакупок, представители мэрии несколько раз проверяли две улицы – Локомотивную и Викулова. Претензия во всех случаях была одна: «заказчиком установлен факт отсутствия и не соответствия размещения дорожных знаков, водоналивных блоков и конусов согласно согласованной схеме организации дорожного движения». МКУ «Городское благоустройство» 25 мая приняло решение о расторжении контракта, в обосновании говорится, что поводом стали опасения за срыв сроков ремонта, накануне контракт был расторгнут. За те нарушения, которые чиновники обнаружили во время проверок, «Строймеханизация» получила штрафы на 2,2 млн рублей.

Добавим, эта компания раньше называлась ООО «СтройДор», а в ее учредителях был экс-депутат заксо Армен Карапетян и его брат Рафик Карапетян. Самая известная в Екатеринбурге их дорожная стройка – улица Степана Разина, которую начали ремонтировать в 2012 году, должны были сдать в 2013-м, закончить удалось только в 2015-м, но уже на следующий год дорога начала разваливаться. Армен Карапетян лишился депутатского мандата в 2018 году, несколько лет о его компаниях в регионе ничего не было слышно. Он вел деятельность в Омской области, где губернатором стал Александр Бурков (оба политика – свердловские «справороссы»).

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.21

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