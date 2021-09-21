Ледовый городок в Екатеринбурге посвятят русским сказкам

В Екатеринбурге уже определились с темой будущего ледового городка на площади 1905 года – это будут «Русские сказки». Открыть главную елку планируют 29 декабря концертом и фейерверком.

Сегодня в мэрии города уже прошло первое рабочее совещание, посвященное новогодним праздникам. Начальник управления культуры Илья Марков рассказал, что темой ледового городка в этом году станут русские сказки, а елку и ледовые скульптуры разместят в традиционном месте – на площади 1905 года. Пока планируется, что там возведут несколько горок разной высоты, сцену, ярмарочные ряды и так далее. Пройдет и парад ледовых скульптур. Но, как мы помним по опыту прошлого года, планы могут поменяться. В конце 2020-го ледовый городок сначала вообще не хотели открывать из-за коронавируса, потом открыли, но в усеченном формате. Сегодня даже сложно вспомнить, что темой был «Волшебник Изумрудного города».

По оптимистическим прогнозам мэрии, открытие ледового городка пройдет 29 декабря с развлекательной программой и фейерверком.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 21.09.21

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