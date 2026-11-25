В центре Екатеринбурга, около падел-арены РМК, откроется ледовый городок площадью в 1,5 тысячи кв. м.

Открытие планируется в конце декабря. Парк оформят в стиле дымковской игрушки. На площадке установят горки, лабиринты, чаши-ловушки, чумы, ледяные скульптуры. К вечеру фигуры будут мерцать благодаря разноцветной подсветке.

В самом центре городка установят елку. По задумке, чтобы подобраться к ней как можно ближе, придется пройти лабиринт.

Ледовый городок станет еще одной площадкой фестиваля «Энергия РМК. Зима». Главная будет находиться в спортивном квартале «Архангел Михаил», где построят горку, хоккейный корт и даже зимний экстрим-парк площадью в 5 тысяч кв. м.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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