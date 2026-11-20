Фотосессия с борзыми, танцы или лепка пельменей: куда сходить на предновогодний вечер

Рестораны и клубы Екатеринбурга уже предлагают предновогодние программы. «Новый День» собрал интересные места, которые можно посетить перед праздниками.

В «Паштете» 17 декабря пройдет «Большое пельменное застолье». Ресторан обещает праздник по-домашнему в шумной компании. Гостей ждет лепка пельменей с шеф-поваром, новогодние игры, диджей и танцы. Билет – 7 тысяч, включая 3500 депозита на заказ в меню.

В Доме музыки 30 декабря пройдет Рождественский концерт оркестра В-А-С-Н. В программе классические музыкальные шедевры, бокал игристого с фруктами и фотосессия с русскими борзыми. Цена удовольствия – от 2 тысяч рублей за человека.

В Custo Fish Bar с 14 декабря пройдут праздничные вечера для компаний от 6 человек. По средам и четвергам играет живая музыка, по пятницам и субботам работает диджей, Стоимость – 3 тысяч рублей.

Новогодние вечера проходят и в музкомедии. «Елка по-взрослому» будет проходить до 30 декабря. Афиша театра обещает караоке, музыкальное шоу от артистов театра, интерактивные игры и бокал шампанского с Дедом Морозом. Купить билеты можно по цене от 3 до 6 тысяч рублей.

В «Дубровине» предновогодние вечера запланированы на 25 и 26 декабря. Гостей ждут банкет, программа с ведущим и диджеем, фотограф и конкурсы с призами. Стоимость билета 8800 рублей.

Еще в Екатеринбурге можно будет посетить сборные новогодние вечеринки. Например, 11, 12, 18, 19, 25, 26 декабря праздничная программа подготовлена в баре «Мама сказала – можно». Ожидается живая музыка либо танцевальное шоу, свой ведущий и диджей. Стоимость за персону нужно уточнить в заведении.

А ранее «Новый День» уже писал, где встретить начало года в Екатеринбурге и как украсить новогоднюю елку в соответствии с последними трендами.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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