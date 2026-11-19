В поезде Деда Мороза появился новый вагон – с цирком. Премьера состоится в Серове

Новый вагон появился в поезде Деда Мороза, который уже отправился в свое традиционное праздничное путешествие по городам России. В день рождения сказочника, который отмечается 18 ноября, железнодорожники сделали ему особенный подарок – «Вагон Цирк». С ним поезд Деда Мороза станет еще волшебнее, а программа развлечений для детей – интереснее и насыщеннее.

Премьера спектакля с участием волшебных героев, с фокусами и магическими превращениями состоится в Серове (21 ноября с 14:00 до 21:00), сообщает пресс-служба АО «РЖД».

Юные зрители станут участниками музыкального мультимедийного представления «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» и познакомятся с новыми членами команды: добрым фокусником Чародейкиным и очаровательной акробаткой Бусинкой – главной цирковой помощницей Деда Мороза.

По окончании мероприятия детей ждут сладкий подарок и открытка.

Билеты на представление можно приобрести на платформе у проводника-аниматора. Важно: дети от 3 до 5 лет могут посетить цирк только в сопровождении взрослого, а дети от 6 до 12 лет – самостоятельно.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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