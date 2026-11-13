В парке Маяковского открывается супергорка

В парке Маяковского в Екатеринбурге сегодня открывают 17-метровую горку.

Как рассказали в пресс-службе парка, из-за особенного искусственного покрытия горка работает и при плюсовой температуре. Съехать с нее можно на тюбингах, которые доставляет наверх подъемник.

Кататься могут взрослые и дети с 7 лет при росте от 1,2 метра. Стоимость билета за спуск для взрослого начинается от 100 рублей, для детей – от 70.

Подготовка к Новому году в Екатеринбурге идет полным ходом. Например, «Новый День» уже писал, каким будет Ледовый городок в этом году.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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